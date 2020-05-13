Salgında tarımın önemi: Tarla ve sofra arasındaki zincir nasıl kısaltılmalı?
Salgında ilk endişe anında marketlere koşanlar önce gıda ürünleri aldı. Beslenme olmadan yaşamın sürdürülmesi mümkün olmadığı için tarım sektörünün ne kadar stratejik öneme sahip olduğu bir kez daha anlaşıldı. Türk tarımı bu süreçte başarılı bir sınav verdi mi, salgın sonrası tarımda hangi önlemler alınmalı, daha kaliteli ve ucuz için ürün için tarla ve sofra arasındaki zincir nasıl kısaltmalı? NTV ekibinden Göktan Bedük, bu soruları Ömer Halisdemir Üniversitesi, Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan'a sordu.
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13.05.2020 - 16:31| Son Güncelleme : 13.05.2020 - 17:00
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