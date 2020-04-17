Sebze-meyve fiyatları vatandaş stok yaptığı için mi artıyor? (NTV muhabiri, Antalya halinden aktardı)

Corona virüs nedeniyle pazarda ve marketlerde sebza meyve fiyatlarında artış yaşanıyor. Özellikle patates, soğan, limon, portakal gibi temel ürünlerdeki artış dikkat çekici.  NTV ekibinden Sibel Aksoy, Antalya Komisyocular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz'la fiyatların gidişatını ve yükselişin nedenlerini konuştu.

17.04.2020 - 13:40 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 14:16

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