Sebze-meyve fiyatları vatandaş stok yaptığı için mi artıyor? (NTV muhabiri, Antalya halinden aktardı)
Corona virüs nedeniyle pazarda ve marketlerde sebza meyve fiyatlarında artış yaşanıyor. Özellikle patates, soğan, limon, portakal gibi temel ürünlerdeki artış dikkat çekici. NTV ekibinden Sibel Aksoy, Antalya Komisyocular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz'la fiyatların gidişatını ve yükselişin nedenlerini konuştu.
Abone ol
Paylaş
17.04.2020 - 13:40| Son Güncelleme : 17.04.2020 - 14:16
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.