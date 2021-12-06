Sosyal refah zammı ne demek?

Kamu çalışanlarının maaşlarına ek zam geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlara enflasyon farkının üzerine sosyal refah zammı da yapılacağını açıkladı. Zam oranı, yapılacak görüşmelerin ardından netleşecek. Peki oransal olarak ne kadarlık bir zamdan bahsediliyor? Sosyal refah zammı ne anlama geliyor? 3600 ek göstergenin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiği de açıklandı. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV canlı yayınında merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı.
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NTV Haber 06.12.2021 - 19:02| Son Güncelleme : 06.12.2021 - 19:43
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