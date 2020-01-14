Tablet tutacaklı bebek sandalyesi saatler içinde tükendi (Uzmanlar dijital bağımlılık için uyarıyor)

Bir market zincirinin satışa çıkardığı bebek sandalyesi saatler içinde tükendi. Fiyatı piyasaya göre uygundu ama anne-babaların asıl ilgisini çeken mama sandalyesine telefon ve tablet tutacağı monte edilmiş olmasıydı. Uzmanlar ise her fırsatta uyarıyor: Teknoloji bağımlısı çocuk yoktur, çocuğuyla kaliteli vakit geçirmeyen anne-babalar vardır. İşte ayrıntılar... (Haber: Sevgi Deniz Kamera: Kenan Kızılağaç, NTV Haber)

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER