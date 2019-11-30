TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, NTV'ye projenin detaylarını anlattı
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) Avrupa bağlantısı bugün Edirne'de düzenlecek törenle gerçekleştirilecek. Edirne'nin İpsala ilçesi Sarıcaali Köyü'nde bulunan TANAP MS4 Ölçüm İstasyonu'nda gerçekleştirilecek törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılması bekleniyor. Ayrıca törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile ilgili ülkelerin enerji bakanları katılacak. NTV ekibinden Osman Terkan, TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol ile konuştu.
30.11.2019 - 14:02| Son Güncelleme : 30.11.2019 - 15:12
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