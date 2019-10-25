Tarihi "Paşabahçe" gemisi ihaleyle satılacak

İstanbul Beykoz sahilinde demirli "Paşabahçe" isimli şehir hatları yolcu gemisi, ihale usulüyle satışa çıkarıldı. İstanbul Liman Başkanlığında 4 Kasım'da saat 16.00'da açık teklif usulü ile ihalesi yapılacak vapurun tahmini satış bedeli 273 bin lira, geçici teminat miktarı ise 8 bin 190 lira olarak belirlendi. 2011'de Beykoz Belediyesince nikah salonu olarak kullanılan tarihi geminin, bakım masrafları karşılanamadığı gerekçesiyle batırılmasına karar verilmişti. Ancak İstanbul Liman Başkanlığı da geminin satılarak, söküm işleminin gerçekleştirilmesini kararlaştırdı. Vapur havadan böyle görüntülendi.