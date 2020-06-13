Taşıt kredisi talebi artırdı

Kredi faizlerinde düşüş sonrası, ikinci el otomotivlerde hem satışlar hem fiyat arttı. Piyasada, pandeminin üretimi etkilemesi nedeniyle sıfır araç bulmak zorlaşırken, ikinci elde satışların Haziran'da 500 bini aşması bekleniyor.

NTV 13.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 13.06.2020 - 09:12

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