Teknoloji şirketleri maske üretiyor (Apple'nın üreticisi Foxconn ve BYD maskeye geçti)
Corona virüs salgını maske talebinde patlama yaşattı. Çin'de üretim yapan Apple'nın üreticisi Foxconn ve BYD gibi teknoloji şirketleri de maske üretimine geçti. NTV Pekin muhabiri Perihan Sungur şirketlerdeki üretim değişimini anlattı.
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NTV 08.05.2020 - 12:36| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 12:50
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