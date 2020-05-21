Tepsi siparişlerine virüs arası

Antep baklavası bayramda yine sofraları tatlandıracak. Ama sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle siparişlerde değişiklikler oldu. Önceki bayramlarda tepsiyle sipariş edilen baklava evlerde eski kalabalık olmayacağı için daha küçük paketlerle istendi.
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NTV 21.05.2020 - 07:10| Son Güncelleme : 21.05.2020 - 08:48
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