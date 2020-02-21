"Teslim edilmeyen kargo" yalanına dikkat! Yüklü miktarda telefon ücreti alıyorlar

Telefonunuz çalıp da kargonuz teslim edilemedi diye bir konuşma başlıyorsa, inanmayın. Hele de sizi şu numaradan kargonuzu takip edebilirsiniz diye bir numaraua yönlendirirlerse; çünkü o yönlendirme yüzünden faturanız hayli kabarık gelebilir. İşte telefon dolandırıcılarının son yöntemi... (Haber: Deniz Tüysüz Kamera: Cumhur Çatkaya, NTV Haber)

21.02.2020 - 16:46 | Son Güncelleme : 21.02.2020 - 17:03

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