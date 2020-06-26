Tokat-Niksar yolu inşaatı sürüyor (Ulaştırma Bakanı, son durumu NTV'ye anlattı)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, havalimanlarında virüsle ilgili tüm önlemlerin alındığını vurguladı. "Vatandaşımız tedirgin oluyor ama buna hiç gerek yok, kendilerini güvende hissedebilirler" dedi. Yurt dışı uçuşlar için 100 ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti. NTV'nin sorularını yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, Doğuş İnşaat YDA ortaklığıyla yapılan Tokat Niksar yolu çalışmalarında son durumu da yerinde inceledi. Yolun bölgede yaşayanlar için çok önemli olduğunu vurguladı.
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26.06.2020 - 16:15| Son Güncelleme : 26.06.2020 - 16:41
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