Turizmde iki farklı senaryo (OECD'ye göre normalleşme ya temmuz ya da eylülde)
Virüs salgını turizm sektörünü doğrudan etkiledi. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan rapora göre, dünya turizm ekonomisinde en iyi senaryoda dahi bu yıl yüzde 45 daralma yaşanacak. Raporda, sektörün daha fazla teşviğe ihtiyaç duyduğu belirtildi.
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NTV 29.04.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 29.04.2020 - 12:31
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