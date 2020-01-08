Turizmde kruvaziyer etkisi (Galataport ile rota yeniden İstanbul)
İstanbul'un dünyaya açılan kapısı olacak olan Galataport, kruvaziyer turizmine canlılık getirecek. Galataport etkisiyle İstanbul'un yeniden kruvaziyer turizminin merkezleri arasına girmesi bekleniyor. 4000 kişilik bir gemi yanaştığı şehire en az 800 bin dolar para bırakıyor. İşte ayrıntılar...
08.01.2020 - 14:58| Son Güncelleme : 08.01.2020 - 15:07
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