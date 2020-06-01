Türk şirketine 1,8 milyar dolar

Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri gerçekleşti. Hem de söz konusu olan bir mobil oyun firması. Peak Games, ABD merkezli Zynga’ya 1,8 milyar dolara satıldı. Satış sonrası Türk şirketin stratejisinde bir değişiklik olmayacak, çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

NTV Haber 01.06.2020 - 23:01 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 23:11

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER