Türk ve ABD iş dünyası Washington'da bir araya gelecek (100 milyar dolarlık ticaret hedefi)
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenecek Amerikan-Türk Konferansı (American Turkish Conference), Türk ve Amerikan iş dünyası ve devlet temsilcilerinin katılımıyla nisan ayında Washington'da gerçekleştirilecek. İki ülke arasındaki ticarette; savunma sanayinin yanısıra, enerji, turizm, inşaat gibi alanlarda da işbirliğinin artırılması amaçlanıyor. İşte ayrıntılar...
11.02.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 11.02.2020 - 10:14
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