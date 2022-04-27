Türkiye limanlarına yanaşan en büyük yolcu gemisi Galataport İstanbul’da
Bugüne kadar Türkiye limanlarına gelmiş en büyük yolcu gemisi ‘Costa Venezia’ Galataport İstanbul’a yanaştı. 64 metre yüksekliğinde, 5100 yolcu kapasiteli gemi 6 gün boyunca İstanbul’u ana liman olarak kullanacak ve yolcularını aldıktan sonra denize açılacak. Ayrıntıları NTV ekibinden Yağız Şenkal aktardı.
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