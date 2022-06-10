"Türkler kol saatlerini çok iyi tanıyor"

Dünyanın büyük bir dijital dönüşümden geçtiği süreçte yaşam tarzımızdan, tüketim alışkanlıklarına kadar pek çok şey değişti. Pek çok sektör olumsuz etkilendi, pek çok sektör de değişip dönüştü. O sektörlerden biri de saat sektörü. Bu süreci bir dünya markası olan Breitling'in CEO'su Georges Kern anlattı.
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