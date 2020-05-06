Turşu ihracatı rekora koşuyor (Covid-19 etkisi)

Corona virüs, bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen turşuya talebi artırdı. Yılın ilk 4 ayında ihracat geçen yıla göre yüzde 30 arttı. Avrupa'dan talebi karşılamakta zorlanan sektörün hedefi 250 milyon dolar... İşte ayrıntılar...
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NTV 06.05.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 06.05.2020 - 13:48
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