Turşu ihracatı rekora koşuyor (Covid-19 etkisi)

Corona virüs, bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen turşuya talebi artırdı. Yılın ilk 4 ayında ihracat geçen yıla göre yüzde 30 arttı. Avrupa'dan talebi karşılamakta zorlanan sektörün hedefi 250 milyon dolar... İşte ayrıntılar...

NTV 06.05.2020 - 11:00 | Son Güncelleme : 06.05.2020 - 13:48

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