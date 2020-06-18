TVF Genel Müdürü Sönmez NTV'ye konuştu: Küçük yatırımcı Turkcell'den büyük fayda kazanacak
Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor. TVF'den yapılan açıklamaya göre, Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell'in en büyük ortağı durumuna gelecek. TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, NTV canlı yayınında konuya ilişkin ayrıntıları aktardı.
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18.06.2020 - 10:27| Son Güncelleme : 18.06.2020 - 10:55
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