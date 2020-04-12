Ücretsiz izne çıkarılanlara 3 ay maaş desteği (Bakan Albayrak açıkladı)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsün ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında dar gelirlilere, esnafa, çalışana, sanayiciye verilen desteklerde son durumu anlattı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımla Covid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında devreye alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adımlarının geldiği noktayı değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak" açıklamasını yaptı. HABERE GİT
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NTV 12.04.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 12.04.2020 - 16:28
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