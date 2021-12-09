Uzmanlar uyardı: Karekod dolandırıcılığı artıyor

Restoranlar, kafeler hatta kartvizitlerde bile artık karekod kullanılıyor. Dolandırıcılar bu durumu da fırsata çevirmeye, QR kod üzerinden kişisel verileri ele geçirmeye başladı. Uzmanlar bu konuda vatandaşları uyardı. (Haber: Rojbin Hayrullahoğlu Kamera: Hasan Kayıkçı, Star Haber)

Haberler 09.12.2021 - 17:15 | Son Güncelleme : 09.12.2021 - 17:28

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