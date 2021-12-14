Uzmanlardan uyarı: 'Rayiç bedel’ kira zammı gerekçesi olamaz
Kiralardaki artış uzun süredir gündemde... Sadece ev arayanlar için değil kirada oturanlar için de zor bir dönem yaşanıyor. Çünkü bazı mülk sahipleri kiralık ev fiyatlarındaki yüksek artış sonrası kira bedellerine yasal sınırların dışında zam yapmak istiyor. Ancak bu noktada kaç yıldır kiracı olduğunuza göre durum değişiyor. (Haber:Çağrı Ulu Kamera:Hasan Kayıkçı)
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