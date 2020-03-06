Virüs nedeniyle dezenfektan fiyatları katlandı

Corona virüs nedeniyle maskeye olan talep patlayınca, fiyatlar katlanmıştı. Şimdi de aynı durum dezenfektanlarda yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde maske tedariğine ilişkin alınan önlemlerin dezenfektan için alınıp alınmayacağı ise merak konusu. İşte ayrıntılar...
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NTV 06.03.2020 - 12:51| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 13:03
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