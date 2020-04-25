Virüse karşı ekonomik tedbirler

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik istikrar kalkanı kapsamında atılan adımların toplam tutarının 200 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Albayrak, salgın sonrası dönem için önemli mesajlar da verdi.

NTV 25.04.2020 - 14:01 | Son Güncelleme : 25.04.2020 - 17:06

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