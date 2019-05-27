Yargıtay'dan emsal karar: BES birikimleri kısmen haczedilebilir

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerine haciz gelen bir kişi, İcra Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Yargıtay ise BES birikiminin kısmen haczedilebileceğine karar verdi. Son verilere göre yaklaşık 7 milyon kişinin 94,5 milyar lirası bireysel emeklilik sisiteminde bulunuyor. İşte ayrıntılar...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerine haciz gelen bir kişi, İcra Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Yargıtay ise BES birikiminin kısmen haczedilebileceğine karar verdi. Son verilere göre yaklaşık 7 milyon kişinin 94,5 milyar lirası bireysel emeklilik sisiteminde bulunuyor. İşte ayrıntılar...