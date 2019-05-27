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Yargıtay'dan emsal karar: BES birikimleri kısmen haczedilebilir
27.05.2019 - 15:09

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerine haciz gelen bir kişi, İcra Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Yargıtay ise BES birikiminin kısmen haczedilebileceğine karar verdi. Son verilere göre yaklaşık 7 milyon kişinin 94,5 milyar lirası bireysel emeklilik sisiteminde bulunuyor. İşte ayrıntılar...

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