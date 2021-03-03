Yatırım sepetinde neler olmalı?

Son haftalarda piyasalarda dalgalı bir seyir hakim. İstanbul Portföy Kurucu Ortağı Tufan Deriner, Geri Sayım'da yatırımcıların bu dönemde portföy sepeti oluştururken dikkat etmesi gereken noktalara değindi.

03.03.2021 - 13:08 | Son Güncelleme : 03.03.2021 - 13:21

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