Yatırım sepetinde neler olmalı?

Son haftalarda piyasalarda dalgalı bir seyir hakim. İstanbul Portföy Kurucu Ortağı Tufan Deriner, Geri Sayım'da yatırımcıların bu dönemde portföy sepeti oluştururken dikkat etmesi gereken noktalara değindi.
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03.03.2021 - 13:08| Son Güncelleme : 03.03.2021 - 13:21
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