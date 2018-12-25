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Yeni asgari ücret belli oldu: 2 bin 20 TL
25.12.2018 - 11:34

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını yaptı. Yeni yılda asgari ücret, asgari geçim indirimi dahil (AGİ) 417 TL zamla net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Böylece, net asgari ücret yüzde 26,05 zam görmüş oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantının ardından açıklama yaptı. Yeni asgari ücretin komisyonda oy birliği ile belirlediği bilgisini veren Bakan Selçuk, "Enflasyon üzerinde artış yaparak işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimiz sözümüzü tutmuş olduk" dedi.

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