Bitcoin'e ne kadar yatırım yapılmalı?

Çinden gelen açıklamaların ardından Bitcoin 31 bin dolara kadar geriledi. Bitcoine ne kadar yatırım yapılmalı? Bitcoin portföye konulmalı mı? Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz, Geri Sayımda değerlendirdi.
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24.05.2021 - 11:18| Son Güncelleme : 24.05.2021 - 11:45
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