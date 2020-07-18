Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak

"Türkiye'nin otomobili" projesi için tarihi bir gün yaşanıyor. Tasarım ve üretim tesisinin inşasına başlanıyor. Tören öncesi Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikanın maketini ilk kez NTV ekibinden Deniz Tüysüz ve kameraman Cüneyt Ali Horozal görüntüledi.

NTV Haber 18.07.2020 - 18:18 | Son Güncelleme : 18.07.2020 - 18:31

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