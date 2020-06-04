Yüz yüze sanal alışveriş dönemi

Alışveriş merkezlerinin açılmasıyla mağazalar da bir dizi fiziki mesafe önlemini hayata geçirdi. Under Armour spor markası ise mağazalarında sanal alışveriş dönemini başlattı. Müşteriler, satış temsilcileriyle telefon kamerasıyla görüşebiliyor. Alışveriş merkezi açılmadan ya da kapandıktan sonra bir saat mağazayı yalnız gezebiliyor.

NTV Haber 04.06.2020 - 20:51 | Son Güncelleme : 04.06.2020 - 21:12

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