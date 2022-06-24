Yangından etkilenen hayvanlar için seferberlik

Alevler bölgedeki yaban hayatını da tehdit ediyor. Birçok hayvan, alevlerin arasında mahsur kalmış durumda. Vatandaşlar, hayvanları güvenli alanlara götürmeye çalışıyor. NTV ekibinden Merih Ak, Korhan Varol ile kameramanlar Burak Uygun ve Cahit Kazan da o anlara tanıklık etti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.