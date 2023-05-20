Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Modern'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport içinde yer alan, çağdaş sanatın yeni buluşma noktası, İstanbul Modern'in yeni binasını ziyaret etti. Erdoğan, Türkiye’nin ilk ve en büyük çağdaş sanat müzesi de olan İstanbul Modern'in önemine dikkat çekti, çok önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi.
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