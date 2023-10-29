DÇSO'dan Galataport İstanbul Doğuş Meydanı'nda 100. yıl konseri
Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nın(DÇSO) geleneksel Galataport İstanbul konseri bu yıl Cumhuriyetin 100. yılının coşkusuyla birlikte daha da anlamlı bir şekilde gerçekleşti. Profesör Rengim Gökmen'in şefliğinde DÇSO öğrencileri ve Vokal Akademi PopCaz Korosu'ndan 40 kişinin yer aldığı konserde usta sanatçılar Görkem Ezgi Yıldırım ve Teyfik Rodos da solist olarak bulundu. Haber: Ceren Ala. Kameraman: Mustafa Özdemir.
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