Çöp Adam 27. bölüm 2. fragmanı: Sohbetini özledim Peri
Star TV'nin sevilen dizisi "Çöp Adam"ın 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı "Çöp Adam'ın 20 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanacak yeni bölüm tanıtımında; Tamer'in Peri'yi özlediğini söylemesi ve oğlunu bulmak için İpek'in peşine düşmesi dikkat çekti. Çöp Adam yeni bölümüyle çarşamba akşamı Star'da...
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaşam
- Fragman
- N-Life Dizi
- Fragman İzle
- Televizyon
- Çöp Adam
- Dizi Haber
- N-Life Magazin
- Star Tv
- Engin Altan Düzyatan
- Dizi
- Elçin Sangu