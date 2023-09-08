Ömer 22. bölüm 2. fragmanı: Benim bildiğim Ömer nerede?

Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı, Star TV'nin çok sevilen dizisi Ömer'in 22. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Ömer'in yeni fragmanında; Reşat'ın Gamze'nin yokluğu ile baş etmekte zorlanan oğlu Ömer'e "Benim tanıdığım, bildiğim Ömer nerede?" diye sorması dikkat çekti. Ömer ikinci sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Pazartesi Star'da...

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