Ömer 24. bölüm fragmanı: En yakın zamanda boşanalım Gamze

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Gamze ile Ömer'in yakınlaşması ardından Ömer'in Gamze'ye "Ben yandım, içim küle döndü. En yakın zamanda boşanalım, bitsin bu iş" demesi damga vurdu. Ömer 24. bölümüyle 25 Eylül Pazartesi Star'da...

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