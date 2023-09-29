Ömer 25. bölüm fragmanı: Ömer seni istemiyor

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Gamze'nin Ömer için gösterdiği çabaya rağmen onun Vicdan'a gitmesi ve Vicdan'ın da Gamze'ye "Ömer seni istemiyor" demesi damga vurdu. Ömer 25. bölümüyle 2 Ekim Pazartesi Star'da...

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