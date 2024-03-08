Ömer 47. bölüm 2. fragmanı: Gamze bana boşanma davası açmış
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Tahir'in özgürlüğüne kavuşması ve Ömer'in Gamze'nin kendisine boşanma davası açtığını herkese söylemesi damga vurdu. Ömer 47. bölümüyle 11 Mart Pazartesi akşamı Star'da...
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