Ömer 48. bölüm fragmanı: Bizim ömrümüz bu kadarmış Gamze
Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Ömer'in yeni tanıtımına; Gamze'nin boşanma kararıyla yıkılan Ömer'in anlaşmalı boşanma protokolünü imzalaması ve "Bizim de ömrümüz bu kadarmış" demesi damga vurdu. Ömer 48. bölümüyle 18 Mart Pazartesi akşamı Star'da...
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