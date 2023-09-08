Yalı Çapkını 37. bölüm ön izlemesi yayında: Ferit İstanbul'a getiriliyor
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, yeni sezonuyla 15 Eylül akşamı izleyiciyle buluşacak. Yalı Çapkını 37. bölüm ön izlemesinde; Gaziantep'te vurulan Ferit'in uçakla İstanbul'daki hastaneye getirilmesi ve başta Seyran olmak üzere Korhan Ailesi'nin perişan olması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 15 Eylül Cuma akşamı Star'da...
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