Yalı Çapkını 37. bölüm ön izlemesi yayında: Ferit İstanbul'a getiriliyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını, yeni sezonuyla 15 Eylül akşamı izleyiciyle buluşacak. Yalı Çapkını 37. bölüm ön izlemesinde; Gaziantep'te vurulan Ferit'in uçakla İstanbul'daki hastaneye getirilmesi ve başta Seyran olmak üzere Korhan Ailesi'nin perişan olması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 15 Eylül Cuma akşamı Star'da...

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