Yalı Çapkını 38. bölüm 2. fragmanı: Ferit ve Kaya arasında tansiyon yükseliyor
Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını dizisinin yeni tanıtımına; Kaya ve Ferit arasındaki gerginlik ile Kaya'nın Ferit'e karşı Seyran'ı zor duruma düşürmesi damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 22 Eylül Cuma akşamı Star'da...
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