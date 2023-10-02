Yalı Çapkını 40. bölüm 2. fragmanı: Karımla benim dünyama karışma!
Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yalı Çapkını son tanıtımda; Marmaris'te Seyran'ın Kaya ile hemfikir olmasına tepki gösteren Ferit, Kaya'nın Seyran'ın üniversiteye kabulünü halletmesiyle deliye döndü. Ferit'in Kaya'ya; "Karımla benim dünyama karışma" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını 40. bölümüyle 6 Ekim Cuma akşamı Star'da...
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