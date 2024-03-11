Yalı Çapkını 62. bölüm 2. fragmanı: Ben ablamı o yalıda bırakmam baba!
Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın 62. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımına; Seyran'ın babası Kazım'a ablası ve Kaya arasında yaşananları anlatması ve ikilinin Suna için yalıya gitmesi ile Ferit'in Hattuç Hala'yı kaçırması damga vurdu. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 15 Mart Cuma akşamı Star'da...
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