Yalı Çapkını 62. bölüm 3. fragmanı: Seyran yeniden yalıda
Star TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını"nın 62. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın yeni tanıtımında; Ferit'e her şeyi onun babasını kurtarmak için yaptığını anlatan Seyran'ın yalıya dönmesi ve Orhan'ın da ona destek olması dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 15 Mart Cuma akşamı Star'da...
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