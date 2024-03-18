Yalı Çapkını 63. bölüm fragmanı: Seyran ile Ferit yeniden birlikte

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 63. fragmanı yayınlandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı "Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Halis ile Hatice'nin evlilik kararını duyurması ve Seyran'la barışan Ferit'in eşine "Nefesini kesen bir kocan var" demesi dikkat çekti. Yalı Çapkını yeni bölümüyle 22 Mart akşamı Star'da...

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