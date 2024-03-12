Yan Oda 2. bölüm 2. fragmanı: Sevgi için anlı şanlı kına isterim!
Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı "Yan Oda" dizisinin 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yan Oda'nın yeni tanıtımına; Cevale'nin Nurcihan'dan kızı Sevgi için kına gecesi istemesi damga vurdu. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu Yan Oda yeni bölümüyle 16 Mart Cumartesi akşamı Star'da...
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