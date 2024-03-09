Yan Oda 2. bölüm fragmanı: Bu evde kalıcıyız gibi duruyor Taylan
Star TV'nin iddialı yeni dizisi Yan Oda'nın 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Şevval Sam, Caner Cindoruk, Onur Seyit Yaran, Derya Pınar Ak ve Nazan Kesal'ın paylaştığı Yan Oda'nın yeni tanıtımına; Sevgi'nin Taylan'ı Şelale konusunda tehdit etmesi ve Şelale'nin Taylan'a "Bu evde kalıcıyız gibi duruyor" demesi dikkat çekti. Yan Oda, yeni bölümüyle 16 Mart Cumartesi akşamı Star'da...
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