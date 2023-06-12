Yüz Yıllık Mucize'nin final fragmanı yayınlandı
Başrollerini Birkan Sokullu ve Ebru Şahin'in paylaştığı, Star TV'de perşembe akşamları izleyiciyle buluşan "Yüz Yıllık Mucize" dizisinin final tanıtımı yayınlandı. 13. bölümüyle ekranlara veda edecek olan "Yüz Yıllık Mucize"nin yeni fragmanına; 100 yıl sonra aynı yerden vurulan Kemal'in vefatı damga vurdu.
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