Elvis filminden yeni fragman
Başrollerde Austin Butler ve Tom Hanks’in yer aldığı Elvis filminin yeni fragmanı yayınlandı. Austin Butler’ın hayat verdiği Elvis Presley’nin hayatını anlatan filmin yeni fragmanında, ünlü şarkıcının hayatındaki önemli anlardan kesitler yer alıyor. Elvis Presley’in hayatının bilinmeyenlerinin gözler önüne serildiği filmde ayrıca, Elvis Presley’i henüz kimse tanımazken keşfeden ve müzik yolculuğunda yer alan menajeri Colonel Tom Parker ile olan karmaşık ilişkisi de konu ediliyor. Film, 24 Haziran'da vizyona giriyor.
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24.05.2022 - 10:50
| Son Güncelleme : 24.05.2022 - 10:57