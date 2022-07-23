Keanu Reeves'in başrolünde olduğu John Wick 4'ten ilk fragman yayınlandı

Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ve Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı yeni John Wick filminden ilk fragman Comic-Con etkinliğinde yayınlandı. Üçüncü filminin yayınlanmasından üç yıl sonra seyirciyle buluşmaya hazırlanan filmin oyuncu kadrosunda Laurence Fishburne, Ian McShane, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Clancy Brown, Marko Zaror, Bill Skarsgård ve Scott Adkins yer alıyor. Film, 24 Mart 2023’te vizyona girecek.



